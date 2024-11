Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: tra poco il via della Sprint Race! Bagnaia vuole vincere, primo match-point per Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 La prima notizia è chesceglie una hard sull’anteriore, mentreuna media. Vedremo chi avrà ragione.14.48 C’è un bel sole in Catalogna e condizioni ideali per competere.14.47 Grande concentrazione in griglia, tensione crescente per l’importanzaposta in palio.14.46 Da capire anche i giochi in favore dell’uno o dell’altro.ha parlato di “amici del Ranch” che potrebbero in qualche modo non ostacolarlo troppo, mentrepotrebbe contare sul supporto di Aleix Espargaró. Anche questo impatterà.14.45 15? al via.14.44 Ilgirosarà già importante per definire gli equilibri. Pensabile chenon vorrà prendere i rischi, essendo piuttosto rischiosa la successione di curva-1/curva-2.