Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 1-1 BJK Cup in DIRETTA: scendono in campo le campionesse olimpiche nel match decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BJK CUP CON13;44 Jasminenon tradisce le attese superando in due set Moyuka Uchijima. Il doppio dunque sarà. Bisognerà attendere le decisioni ufficiali circa le composizioni dei team ed un pizzico di riposo per la numero unona. A tra poco!13:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di quello che speriamo possa diventare ildi. Azzurre sotto 1-0 dopo la rimonta subita da Elisabetta Cocciaretto. Bisogna dunque rimontare a partire dalla prossima sfida che vedrù inin singolare Jasmine. A tra poco.Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’eventuale doppiodel quarto di finale di Billie Jean King Cup 2024 tra