Ilfattoquotidiano.it - Italia-Francia, Spalletti: “Il pareggio deve venire solo per la mancata vittoria. Il nostro Sinner? Ho in mente un nome”

“Il ricordo di Gigi Riva può essere un simbolo a cui ci dobbiamo attaccare, lui determinava con i fatti più che con le parole. Un po’essere lo stesso modo di fare per noi, dobbiamo giocare una bella partita senza chiacchierare molto”. Sono queste le parole con cui il ct della Nazionale Lucianoha iniziato la propria conferenza stampa alla vigilia della partita, valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, che si disputerà domani 17 novembre allo stadio San Siro alle 20.45.“Contro la squadra di Deschamps bisognerà saper intuire gli spazi che si creano perché ora vengono più addosso e bisogna giocare in spazi più stretti. Tutto diventa più difficile e bisogna essere più qualitativi e più bravi con intensità. Quando vedo le grandi squadre come Real, City o Barcellona, vedo che loro fanno sempre bene le cose normali in modo ripetuto.