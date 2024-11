Gaeta.it - Il controllo del territorio a Latina e Formia: operazioni di polizia per la sicurezza pubblica

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine disono scese in campo per garantire ladei cittadini attraversodimirato. Ladi Stato ha svolto interventi significativi, coinvolgendo diversi reparti per contrastare fenomeni di degrado sociale e viabilità. Questi sforzi si inseriscono in un piano più ampio di monitoraggio e prevenzione, particolarmente rilevante nei fine settimana, quando la frequentazione di alcuni luoghi pubblici aumenta notevolmente.LediNella giornata di venerdì 15 novembre, ladi Stato ha attivato pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dellaStradale, con l'obiettivo di effettuare controlli specifici nei quartieri più problematici della città.