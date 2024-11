Sport.quotidiano.net - I giallorossi di scena al Tubaldi. "Sarà una gara ad alto tasso agonistico»

Con Lorenzo Bilò, freschissimo di conferma sulla panchina giallorossa, anzitutto un flashback relativo alladi Senigallia ed al pareggio pesante conquistato al Bianchelli contro la Vigor: "un risultato che ci ha dato una scossa emotiva importante, soprattutto per come è arrivato, ossia con una partita di grande coraggio ed applicazione. Ho visto uno spirito di sacrificio encomiabile da parte di tutti, anche coloro che sono subentrati per pochi minuti, ed è un punto di partenza per cercare di risalire in fretta la classifica". Giovedì poi è giunta, in parte inattesa, la lieta novella per lei della fiducia della società. "Non nascondo una certa emozione – risponde l’allenatore – ma il focus era e resta, in questo momento, quello di dare una mano ai ragazzi per tirarci, tutti insieme, fuori dai guai al più presto".