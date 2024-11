Sport.quotidiano.net - Eurolega: Milano sbanca Belgrado. La Virtus sfiora l'impresa contro il Panathinaikos

Bologna, 15 novembre 2024 – Decimo turno didolceamaro per le squadre italiane che hanno rimediato una vittoria e una sconfitta nel secondo impegno europeo settimanale. A sorridere è stata l’EA7 Emporio Armaniche ha ritrovato la via del successondodopo aver piegato in rimonta il Partizan 88-81. Cuore e grinta hanno spinto un’Olimpia che nel quarto quarto ha stretto le maglie della difesa concedendo soltanto 16 punti al Partizan. In attacco, invece, a fare la voce grossa sul fronte biancorosso ci ha pensato un Nikola Mirotic da 19 punti conditi con 9 rimbalzi, ben spalleggiato dalla coppia LeDay-Mannion, autori di 13 punti a testa. Al Partizan, che ha chiuso con 9/32 nel tiro da tre, non sono bastati invece i 17 punti di Sterling Brown e dell’ex di serata Brandon Davis.