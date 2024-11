361magazine.com - È sempre Cartabianca di domenica, le anticipazioni del 17 novembre

di, ledi1717, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Èdi“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.Al centro della puntata, i principali temi che animano il dibattito politico e pubblico, dal pronunciamento della Corte costituzionale rispetto alla legge sull’autonomia differenziataalle ultime notizie sull’avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina: la commissione per la valutazione di impatto ambientale ha approvato il progetto, ora manca solo un’ultima autorizzazione prima che possano iniziare i lavori.Spazio, poi, alla cronaca, con un approfondimento sul caso di Larimar Annaloro, l’adolescente trovata impiccata una settimana fa a Piazza Armerina (Enna), e i nuovi sviluppi sulla vicenda di Margaret Spada, morta a soli ventidue anni mentre si apprestava a un intervento di rimodellamento del naso presso una struttura che, secondo il Presidente della Regione Lazio, era sprovvista di un’autorizzazione sanitaria valida.