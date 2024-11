Inter-news.it - Cordoba: «Lautaro Martinez, nessuna colpa. Consiglio un colombiano all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

Juan Ramiro, ex calciatore dell’Inter, si è pronunciato in merito alle parole nette dicirca la sua volontà di non saltare gli impegni con l’Argentina. Poi un suggerimento “di mercato”.NESSUN PROBLEMA – Juan Ramiro, calciatore che ha lasciato un piacevole ricordo ai tifosi dell’Inter per la sua esperienza in nerazzurro, è stato intervistato da Sportitalia su vari temi connessi alla squadra nerazzurra. Innanzitutto, l’ex calciatoreha espresso il suo punto di vista riguardo la decisione didi non “dire no” all’Argentina: «Non possiamo chiedergli di rinunciare alla Nazionale, vale per chiunque. Giocare per il proprio Paese è una cosa davvero speciale che si sogna sin da piccolo. Piuttosto un giocatore l’infortunio, ma rinunciare a entrare in campo è impossibile».