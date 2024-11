Ilrestodelcarlino.it - Civitella avrà un ufficio postale più moderno

Da giovedì 14 novembre, l’diè interessato da lavori di ammodernamento per permettere l’inserimento dei servizi Polis e migliorare la qualità dell’accoglienza. La sede è infatti inserita nell’ambito del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ che interessa anche 26 uffici della la Provincia di Forlì-Cesena dove saranno disponibili i certificati Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr (la banca dati unica del Ministero dell’Interno), e i servizi ‘Atti di Volontaria Giurisdizione’ oltre alle istanze di ‘Nomina Amministratore di Sostegno’ e ‘Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito’. La riapertura è dell’di viale Roma 32 è prevista per giovedì 5 dicembre. "I cittadini di, per tutte le operazioni non in circolarità (riscossione ratei pensionistici, servizi universali pagamenti e corrispondenza) – si legge nella nota di Poste italiane –, potranno rivolgersi all’di Galeata in via Castellucci dove troveranno uno sportello a loro dedicato, dal lunedì al venerdì (8,20 -13,45) e il sabato fino alle ore 12,45.