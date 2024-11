Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, l’ultima confessione: “Ero incinta e avevo paura, ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente”

, la 21enne di Traversetolo, al centro di una sconvolgente vicenda giudiziaria, viene descritta dalla pm Francesca Arienti come una persona dotata di “un’astuzia e un’abilità manipolatrice fuori dal comune”. Tuttavia, dai verbali emergono evidenti contraddizioni e una notevole confusione. La giovane, studentessa di scienze della formazione, ha confessato di aver seppellito due neonati nel giardino della villa di famiglia. “Li volevo, volevo dirlo ai miei genitori, ma non ce l’ho fatta”, ha dito. Dopo il secondo parto, racconta di essere andata a ballare “perché stavo bene fisicae facevo finta di niente”. Ha spiegato il suo silenzio con la famiglia dicendo di avere “del loro giudizio”.Leggi anche: Roma, sei studenti nell’auto ad alta velocità, l’impatto su via Tiburtina: Noemi muore a 21 anni sbalzata fuoriLae l’ordinanzaIl dialogo con la mammaUn dialogo del 19 agosto, citato nell’ordinanza del gip Luca Agostini, rivela il momento in cui i genitori di, appena tornati da New York, scoprono la verità.