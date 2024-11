Ilgiorno.it - Viminale condannato per il mancato sgombero del Leoncavallo, le opzioni: pagare, cacciarli o fare ricorso

MILANO – E ora? La sentenza della Corte d’Appello sul caso Leonka tira in ballo direttamente il, chiamato a decidere se versare i 3 milioni di euro di risarcimento danni alla famiglia Cabassi o se ricorrere in Cassazione per cercare di ribaltare un giudizio che in primo grado aveva accolto le ragioni del Ministero dell’Interno e dei suoi organi territoriali direttamente coinvolti nella vicenda. A tal proposito, giovedì pomeriggio si è svolto un vertice a Palazzo Diotti sull’argomento, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, al quale hanno partecipato l’assessore comunale all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, un legale dell’Avvocatura dello Stato e i vertici delle forze dell’ordine. Argomento:. Al di là dellelegali da sondare, è tornata sul tavolo pure l’ingombrante questione del possibile, visto che il collegio presieduto da Carlo Maddaloni hail Ministero dell’Interno proprio per la mancata esecuzione delle sentenze passate in giudicato che tra il 2003 e il 2010 hanno imposto all’associazione “Mamme antifasciste del” di lasciare l’immobile abusivamente occupato.