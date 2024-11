Ilrestodelcarlino.it - Valori oltre lo sport

Nuovo appuntamento per il progetto ’Scuola Bianconera’, l’iniziativa promossa dal Cesena in collaborazione con il Comune e col sostegno dei partner bianconeri E.Co Energia Corrente e Bcc Romagnolo, che il 13 novembre ha coinvolto gli studenti della scuola media ’Anna Frank’. Matteo Francesconi e Gaia Milan, rispettivamente calciatore e calciatrice del Cesena, insieme a Matteo Losito, psicologo dello, Davide Succi, coordinatore delle attività del Cesena Academy e Gianni Angeli, vicepresidente del Cesena Femminile, si sono confrontati su tematiche come la lotta al cyberbullismo, la gestione del tempo trascorso davanti allo smartphone e la condivisione consapevole e cosciente dei contenuti in rete. Al termine Matteo Francesconi e Gaia Milan hanno risposto alle domande degli studenti, prima di lasciare ampio spazio a foto, dediche e autografi.