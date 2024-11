Gaeta.it - Ultimi momenti di vita di Santo Romano: l’aggressione in piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza di, situata a Sanal, raccontano una storia tragica: quella di, un giovane di 19 anni ucciso nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Questi eventi sollevano interrogativi su violenza giovanile e rapporti interpersonali in contesti sociali sempre più complessi.L’alterco che ha preceduto la tragediaLa serata fatale è iniziata come tante altre, con gruppi di giovani che si radunano in, un luogo di ritrovo per divertirsi e socializzare. Tuttavia, un banale incidente, la calpestata di un paio di scarpe, ha scatenato un acceso diverbio trae un ragazzo di 17 anni. Le telecamere hanno catturato idi tensione crescente, con insulti e provocazioni che volavano tra i due.