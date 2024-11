Tregua in Libano la fretta di Netanyahu | attesa per risposta Beirut

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Potrebbe arrivare nell’arco delle prossime 24 ore unadala una proposta di cessate il fuoco inviata atramite gli Stati Uniti. A riferirlo è Channel 12 in una notizia rilanciata dal Times of Israel mentre proseguono le operazioni militari israeliane contro Hezbollah nel Paese dei Cedri. Secondo il Washington Post, che cita tre funzionari ed ex funzionari israeliani, un consigliere del premier israeliano Benjaminavrebbe riferito questa settimana a Donald Trump e Jared Kushner che Israele si sta afndo verso un cessate il fuoco inper consegnare al presidente eletto un primo successo in politica estera. Ron Dermer, ministro per gli Affari strategici del governo, ha fatto domenica a Mar-a-Lago – ha scritto il giornale – la prima tappa del suo viaggio negli Stati Uniti, per parlare della proposta israeliana di cessate il fuoco in, per poi andare a Washington ad aggiornare funzionari dell’Amministrazione Biden, compreso Amos Hochstein, sullo stato dei colloqui.