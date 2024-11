Formiche.net - Tra fazionalismi e visioni del futuro. L’arena del G20 vista da Dian (UniBo)

Nel fine settimana a venire il Brasile, in qualità di presidente di turno, ospiterà il vertice annuale dei capi di Stato del G20, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e instabilità crescenti, ma anche da inversioni di marcia come quella avvenuta con le elezioni presidenziali statunitensi dello scorso 5 novembre. Tutti fattori che favoriscono l’emergere di nuove, ed alternative, posizioni sulla scena globale. Formiche.net ha chiesto una panoramica sulla situazione a Matteo, professore associato di Storia e Relazioni internazionali dell’Asia Orientale presso l’Università di Bologna.Cosa c’è da aspettarsi dal vertice del G20 che inizierà tra poche ore in Brasile?Teniamo conto che, in un contesto come quello del G20, la presidenza ha un certo potere di indirizzo. Tra i temi di discussione risalteranno dinamiche molto care al Brasile di Ignacio Lula, come disuguaglianze globali, riforma della governance globale e delle istituzioni multilaterali, e sviluppo sostenibile.