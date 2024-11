Liberoquotidiano.it - Sin e SinDem: "Sì Ema a lecanemab luce in fondo al tunnel per Alzheimer"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - "Esprimiamo grande soddisfazione per gli impegni profusi dalla Società Italiana di Neurologia e dalla Società Italiana per lo Studio delle Demenze nel sostenere la ricerca e le evidenze sulla bontà dei farmaci anti-amiloide". Commentano così Alessandro Padovani, Presidente Sin e Marco Bozzali, Presidente, il parere positivo espresso dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i farmaci (Ema) che raccomanda l'approvazione dell'anticorpo monoclonale amiloide-betaper il trattamento della Malattia di. È il primo farmaco che mira a rallentare lo sviluppo e il decorso della patologia."La notizia dell'approvazione apre una nuova storia per il trattamento dei pazienti con, in particolare per coloro che si trovano nelle fasi iniziali per i quali la progressione della malattia potrà essere contrastata - proseguono Padovani e Bozzali -.