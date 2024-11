Oasport.it - Sci alpino, Shiffrin a caccia dell’ottava vittoria a Levi. Assente Vlhova, chi saranno le rivali?

Chi può battere Mikaela? Questa è la domanda in vista del primo slalom della stagione. Dopo Soelden, la Coppa del Mondo femminile riparte dacon l’ormai consueto appuntamento sulle nevi finlandesi. L’americana è senza alcun dubbio la principale favorita e va ain carriera sullaBlack, avendo anche vinto tre delle ultime quattro gare disputate. In questa stagione non ci sarà la solita doppietta, visto che la domenica correrà gli uomini e anche perché poi il prossimo weekend ci sarà subito un altro slalom a Gurgl.Dopo il quinto posto nel gigante di inizio stagione a Soelden (era in testa dopo la prima manche), sicuramentecerca il riscatto e vuole assolutamente la primadell’anno. L’assenza di Petra, che vanta ben sei successi a, spalanca le porte del primo posto ulteriormente all’americana, che dovrà comunque attendere forse fino a Killington per duellare nuovamente con la slovacca, che sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio della scorsa stagione.