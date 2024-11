Thesocialpost.it - Sanità, nuove cure gratuite a carico dello Stato: quali sono e chi può fare richiesta

A partire dal 30 dicembre, entreranno in vigore i nuovi nomenclatori tariffari per le prestazioni di specialistica e protesica, un aggiornamento atteso da ben 28 anni. Gli italiani potranno accedere aterapie adel Servizio Sanitario Nazionale, che includono dalla procreazione medicalmente assistita alla consulenza genetica, fino all’adroterapia, l’enteroscopia con microcamera ingeribile e la radioterapia stereotassica. Saranno disponibili anche dispositivi come apparecchi acustici digitali, attrezzature domotiche, sensori di comando, arti artificiali avanzati e sistemi per il riconoscimento vocale e il puntamento visivo.Questo aggiornamento copre un ampio ventaglio di oltre 3.000 prestazioni in ambito specialistico e protesico. Il Decreto Tariffe, approvato il 14 novembre durante la Conferenza-Regioni, ha visto un percorso complesso che si è protratto per quasi 10 anni e ha portato con sé l’aggiornamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).