Più che l' amore oggi è l' amicizia al centro del dibattito sociale Com' è cambiato questo rapporto profondo?

Accantonata la “posta del cuore”, ora ci sono giornalisti esperti in, i cosiddetti friendship editor, che si occupano di passare al microscopio uno dei rapporti più importanti che l’uomo può instaurare. Perché l’, per merito o forse no, dei social media hapelle. E se si continua a sognare e a fantasticare su un “principe azzurro”, non lo si fa invece sul tipo di amico che vorremmo avere accanto. O che vorremmo essere noi stessi per gli altri. Con il risultato chesi sta un po’ deteriorando, soprattutto tra le nuove generazioni. Nuove amicizie in età adulta: perché è difficile farle e come riuscirci X Leggi anche › Che fine ha fatto l’e social media, quanto è cambiata?A trent’anni dalla prima puntata andata in onda negli USA di Friends, una domanda sorge spontanea:sarebbe possibile un’come quella tra i protagonisti? Ritrovarsi in un caffè, chiacchierare, discutere, sostenersi e confrontarsi, passare praticamente tutto il tempo assieme, èfattibile? Romanticismo da serie tv a parte, se forse già negli anni Novanta era difficile avere un’così totalizzante,lo è ancora di più.