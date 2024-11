Quotidiano.net - Pensionata trovata morta nel Tarantino, il figlio confessa l’omicidio

Leggi su Quotidiano.net

Taranto, 15 novembre 2024 – Hato di aver accoltellato a morte la madre e poi di essere fuggito. Svolta nella indagini sulla morte di Silvana La Rocca, la 73enne originaria di Saraceno (Cosenza)senza vita ieri sera nel giardino della sua villetta a Marina di Leporano (Taranto) con una profonda ferita all'addome. A quanto si è appreso, il, Salvatore D'Ettori, di 46 anni, rintracciato dai carabinieri e portato al comando provinciale per essere interrogato, ha ammesso di essere stato lui a colpirla. L'uomo è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario. La Rocca, insegnante in pensione, era vedova e viveva da sola in casa. Suo marito, ex operaio specializzato dell'Ilva, era morto nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro. Nella villetta, che si trova a ridosso della strada principale della litoranea, in zona Saturo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché era stata avvertita un’esplosione.