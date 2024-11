Thesocialpost.it - No Meloni Day, studenti in Piazza, Italia nel caos: bruciato un fantoccio di Valditara

Torino:inper il “NoDay” tra proteste, tensioni e atti vandaliciSi è svolto oggi a Torino il “NoDay“, una manifestazione studentesca organizzata in contemporanea in 35 cittàne per contestare le politiche del governo di centrodestra. Circa 400si sono radunati inXVII Dicembre, accanto a Porta Susa, per dare il via al corteo, che ha toccato vari luoghi simbolici della città, tra cui l’Ufficio Scolastico Regionale, il Rettorato, la sede Rai e la Mole Antonelliana.Tensioni e scontri con le forze dell’ordineLa manifestazione, iniziata con cori e fumogeni, è degenerata in diversi momenti di tensione. InCastello, davanti alla Prefettura, si sono verificati tafferugli tra i manifestanti e la polizia, che ha impedito ai giovani di forzare il blocco.