Ilfattoquotidiano.it - Né sconti né regali: Sinner fa il cannibale alle Atp Finals. E ora (forse) Alcaraz o Zverev

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non si fanno calcoli, non si fannoe neppure. Tre partite vinte, sei set conquistati e zero persi, già 600 punti messi da parte. Dopo i successi su Alex de Minaur e Taylor Fritz, Jannikchiude il suo gruppoAtpbattendo anche Daniil Medvedev per 6-3 6-4. O meglio, eliminandolo dal torneo. All’azzurro bastava un set per avere la certezza del primo posto, dopo aver avuto la sicurezza della semifinale già nel pomeriggio, con il set strappato da De Minaur a Fritz. Ha scelto ancora una volta di vincere, imponendo la sua superiorità.Niente da fare per Medvedev, a cui serviva obbligatoriamente vincere due set a zero. Impossibile contro questa versione di. Il miracolo insomma non è riuscito, il trend si mantiene quello visto 7 volte negli ultimi 8 scontri tra i due.