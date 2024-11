Gaeta.it - Nasce il Collegio alla Querce: un nuovo ristorante d’elite con Chef Nicola Zamperetti a Firenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a uncapitolo della sua offerta gastronomica con l’apertura del, prevista per marzo 2025. Questosi inserisce nel prestigioso circuito di Auberge Resorts Collection, noto per le sue strutture di lusso sparse nel mondo. Con la sua prima proposta in Italia,rappresenta un’importante espansione del brand nel continente europeo. Ildi Auberge Resorts Collection anon è solo un, ma un’esperienza culinaria che promette di elevare la scena gastronomica di. Situato in un ex, questo spazio offre un’atmosfera sofisticata e accogliente al tempo stesso. La collezione di Auberge Resorts conta 27 strutture di alto livello, e questa nuova aggiunta è vista come un’opportunità per attrarre sia i locali che i turisti in cerca di un’esperienza autentica e memorabile.