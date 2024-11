Ilfattoquotidiano.it - Maria De Filippi: “Ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social ha detto il contrario mi ha fatto ribollire il sangue”

“Isono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi, ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone”, queste le parole pronunciate daDea “Password”, programma di RTL 102.5. Le turbolenze mediatiche e le fake news non hanno risparmiato la conduttrice che ha deciso di raccontare un episodio che ha coinvolto lei stessa e la sua famiglia, dopo la scomparsa diCostanzo: “Ili leggo e penso di essere più strutturata nel leggerli rispetto ad un ragazzino di 18/19 anni e in quello bisognerebbe educarli perché faticano tanto. Ti destabilizza quello che dicono su di te, magari con un nome finto. Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e a rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché suinon sia così”.