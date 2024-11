Lapresse.it - Manovra, parziale ripristino del fondo automotive. I sindacati: “Solo 200 milioni”

Leggi su Lapresse.it

Ci sarà un, nel corso dell’iter della, delle risorse del, con 200in più che si aggiungeranno ai 200residui dopo il taglio attualmente previsto. Oltre a 500per i contratti di sviluppo, che il governo spera di raddoppiare dopo il confronto con l’Ue, e 240residui degli anni precedenti: “Le risorse che mettiamo in campo” per il settore auto sono “chiare e significative”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, elencando le cifre al tavolo Stellantis con azienda,e indotto: in totale un miliardo e 640nel biennio.I: “Non basta, si conferma il disinvestimento”Una somma che non basta, secondo i, riuniti al ministero per il tavolo Stellantis. “Hanno ripristinato 200per il 2025, rispetto al taglio previsto di 4,6 miliardi.