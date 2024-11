Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico aspetta l’Ancona: "Serve umiltà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Atletico Ascoli già al lavoro in attesa di affrontare domenica pomeriggio il derby conalle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Di tempo per festeggiare la vittoria per 4-2 contro l’Avezzano nel recupero della sfida sospesa per il grave incidente ai due atleti abruzzesi, e il secondo posto in classifica agguantato con i tre punti incamerati, è stato davvero poco. A descrivere il momento dello spogliatoio bianconero è stato il difensore ex Albinoleffe, Niccolò Dondoni. La partita con l’Avezzano non era scontata nel risultato e nell’atteggiamento della squadra: siete soddisfatti? "E’ stato qualcosa di nuovo per tutti dover riprendere una gara sospesa dopo mezzora e sono orgoglioso dei miei compagni, data l’importanza di ogni passo, di ogni allenamento e della vittoria maturata, mai scontata in un campionato così equilibrato".