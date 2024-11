Davidemaggio.it - Il Patriarca 2: Nemo Bandera torna con un nuovo nemico da annientare

© US MediasetNella carriera di Claudio Amendola Ilè da considerare un punto cardine. Non soltanto perchè gli ha consegnato uno dei suoi personaggi più belli, ma anche perchè lo ha visto per la prima volta in solitaria dietro la macchina da presa di una serie tv. E questa sera, dopo un anno e mezzo, il suosi riaffaccerà su Canale 5 con nuovi drammi e nuovi scontri, pronto ad intrattenere a dovere il pubblico come ha fatto nel 2023.Il2: la tramaNei dodici episodi che compongono le sei prime serate de Il2 – serie prodotta da CamFilm e girata tra Puglia, Lazio e Abruzzo – l’imprenditore, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, tornerà a gestire la rete di narcotraffico con la quale controlla la città di Levante.