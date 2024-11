Ilrestodelcarlino.it - Guasto all'acquedotto a Tolentino: autobotte per i disservizi

, 15 novembre 2024 -o idrico nelle contrade Rambona, Acquasalata, Salcito, Casone. A causa di unall'comunale in contrada San Giuseppe, si è verificata l'interruzione del servizio nella condotta che alimenta le contrade Rambona, Acquasalata, Salcito, Casone. “I lavori di ricerca delsono ancora in corso e proseguiranno nella giornata di domani – spiega l’Assm, che gestisce il servizio idrico –. Non essendo stato possibile ripristinare il servizio in serata, verrà allestito un punto di approvvigionamento provvisorio in corrispondenza del civico 1 di contrada Acquasalata, incrocio tra la SP 103 "Rambona - San Giuseppe" e la strada comunale di Rambona (ex posto telefonico pubblico). Le utenze coinvolte sono circa 65. Il servizio è invece stato ripristinato nelle contrade Massaccio e Colmaggiore, dove però potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di intorbidimento dell'acqua; in tal caso si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto.