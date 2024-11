Bergamonews.it - Grande partenza per la campagna antinfluenzale, il farmacista: “Adesioni elevate”

Leggi su Bergamonews.it

“Lesono: abbiamo cominciato con il piede giusto”. Così il dottor Ernesto De Amici, notobergamasco, si esprime sugli inizi dellavaccinalee anti-Covid che sta vedendo impegnati i medici e molte farmacie del territorio.Le vaccinazioni hanno preso il via circa un mese fa ed è ancora presto per avere i numeri e tracciare bilanci, ma le impressioni sono buone. Lo spiega il dottor De Amici: “La somministrazione dei vaccini è iniziata un mese fa per gli anziani e i fragili, ossia le categorie di popolazione a cui è particolarmente consigliata, mentre dal 4 novembre si è aperta a tutti. Le prime indicazioni che si possono ricavare dalla farmacia sono positive: lestanno andando alla. Per fare un esempio, nella mia, nell’ultimo mese, ne sono state somministrate 300.