Cityrumors.it - Divorzio, l’assegno di mantenimento non spetta in questi casi: è legge

Leggi su Cityrumors.it

In caso di, in alcunipuò non essere pagatodi. Lo dice laed andiamo a vedere nel dettaglio in qualiquesto può accadere.Ilrappresenta per tutti, ad ogni latitudine ed in qualunque contesto, un fallimento per la coppia. Si tratta, infatti, di vedere andare in frantumi un progetto di vita insieme. Tra i tanti aspetti da tenere in considerazione, in maniera del tutto inevitabile, non si può non contemplare anche laone relativa all’aspetto economico. Un tema sempre centrale è quello rappresentato daldi, da sempre al centro di mille polemiche.Assegno di, in alcuninon si paga: ecco che cosa dice la(Cityrumors.it)Si tratta di un qualcosa a parte rispetto al pagamento delper ildei figli e che rappresenta una ulteriore spesa da dover mettere in conti.