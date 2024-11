Caso Puff Daddy la rivelazione del produttore Suge Knight su Justin Bieber | Abusi droghe e violenze di gruppo su di lui

Leggi su Open.online

«Ciò chee i suoi soci hanno fatto conè la cosa più triste del mondo. Hanno fatto sesso con lui. Odio dirlo, perché mi piace molto. Penso anche che tutto questo non sarebbe successo seavesse avuto alle spalle una famiglia benestante. Proviene da una famiglia povera, ma il ragazzo era così talentuoso che avrebbe potuto essere più grande di Michael Jackson. Diddy gli ha rovinato la carriera». A parlare, intervistato da Michael Franzese nel carcere dove sta scontando una condanna a 28 anni per omicidio, è, co-fondatore della Death Row Records e manager di Tupac Shakur, all’epoca feroce rivale die della sua Bad Boy Records. L’intervista, che si trova integralmente su YouTube fa luce su un altro capitolo sulla condotta di, arrestato a settembre con l’accusa di violenza sessuale e racket e attualmente in attesa di processo rinchiuso nel nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, ovvero il coinvolgimento di personaggi dello showbiz americano.