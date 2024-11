.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 9^ giornata

Ladei derbyVallesina: inSampaolese-Staffolo e Castelbellino-Borgo Minonna, inLe Torri Castelplanio-Cupramontana. Big match inB per le capoliste: Real Cameranese-Castelfrettese e Osimo 2011-MontemarcianoVALLESINA, 15 novembre– Un altro entusiasmante weekend è alle porte in, con le gare9^insabato 16 novembre. InB, in particolare, è ladei derbyVallesina per eccellenza, ovvero Castelbellino-Borgo Minonna e Sampaolese-Staffolo: soprattutto il derby del Verdicchio è importante tra due squadre invischiate in codaclassifica. E le due capoliste dove vanno a giocare? Presto detto: la Castelfrettese affronta in trasferta una Real Cameranese a caccia di riscatto, così come il Montemarciano sarà l’avversario dell’Osimo 2011 incappato nel primo scivolone stagionale sabato scorso.