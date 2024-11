Quifinanza.it - Bonus studenti 1.500 euro, la proposta del voucher per famiglie con Isee basso

Nell’ampio panorama della Legge di Bilancio, e nel ventaglio di emendamenti, ve n’è uno che sta facendo discutere: quello che introduce unfino a 1.500periscritti a scuole paritarie, riservato alleconinferiore a 40.000.L’iniziativa, avanzata da Fratelli d’Italia, prevede uno stanziamento iniziale di 16,25 milioni per il 2025, destinato a salire a 65 milioni l’anno dal 2026. Una mossa che, mentre accende le speranze di alcuni, solleva interrogativi sul futuro della scuola pubblica.Un aiuto mirato alle scuole paritarieLa misura è destinata esclusivamente agli istituti privati paritari, spesso percepiti come un’opzione costosa per molte. Il, del valore massimo di 1.500, varia in base al reddito: meno alto è l’, maggiore sarà il contributo.