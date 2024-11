Inter-news.it - Bisseck vola e rinnova con l’Inter… Ma si attende un altro annuncio!

Leggi su Inter-news.it

La notizia di giornata è sicuramente il prolungamento del contratto di Yanncon l’Inter fino alla fine della stagione 2028-2029. Ma in casa nerazzurra, ora, siun. Da tempo.RINNOVI – Yanne mostra tutta la sua crescita con la maglia dell’Inter. Emblematica la prestazione sulla sinistra nella gara vinta contro l’Arsenal, durante la quale ha letteralmente annullato un giocatore di livello mondiale come Bukayo Saka. Prestazioni che per il difensore tedesco hanno significato un prolungamento di contratto fino al 2029, con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Rendendolo di fatto uno di quei profili che tanto piacciono alla proprietà Oaktree: giovane, con potenziale di crescita, acquistato a poco e – di fronte a offerte irrinunciabili – rivendibile a tanto.