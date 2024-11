Spazionapoli.it - Belgio-Italia, Buongiorno commenta il duello con Lukaku: le sue parole

Leggi su Spazionapoli.it

Alessandro, difensore centrale del Napoli, è stato intervistato dopo la vittoria in. Ha parlato anche della sfida con.L’vince e convince nella partita contro il, gli azzurri vincono 0-1 grazie soprattutto all’incredibile prestazione da parte della difesa dei ragazzi di Luciano Spalletti. Alessandroha avuto l’arduo compito di affrontare il suo compagno di squadra al Napoli: Romelu. Il centrale ex granata sta facendo benissimo all’ombra del Vesuvio e ha già conquistato tutti i sostenitori dei partenopei. Ora inizia a mostrare le sue doti anche con la prestigiosa maglia della nazionalena.Ilsi è reso pericoloso in poche occasioni, la linea difensiva della nazionale assieme a Gianluigi Donnarumma si è mossa bene e ha evitato di subire goal.