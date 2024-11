.com - Belgio-Italia 0-1, gol di Tonali: azzurri ai quarti di Nations League

(Adnkronos) – L’avanza aidi finale die sarà testa di serie il prossimo 13 dicembre al sorteggio di Zurigo per i gironi di qualificazione al Mondiale 2026. Allo stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles, glisi impongono 1-0 sulgrazie a un gol diall’11’ e restano al comando del gruppo 2 della Lega A dicon 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio e mantengono una lunghezza di vantaggio sulla Francia (vittoriosa 1-0 su Israele) con la quale si giocheranno il primo posto domenica prossima a Milano. Il primo tentativo della gara arriva dopo sei minuti, ci prova Frattesi da fuori area, conclusione troppo centrale parata da Casteels. Dopo 11 minuti glisbloccano la partita con. Bellissima azione deglicon una combinazione tra Barella e Di Lorenzo, palla in mezzo, arriva il centrocampista del Newcastle che deve solo appoggiare in rete.