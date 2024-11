Inter-news.it - Belahyane, è derby Inter-Milan: c’è il prezzo! Due a rischio – TS

Redapiace tanto a, che già a gennaio potrebbero darsi battaglia per prelevarlo dal Verona. Il regista franco-marocchino ha una valutazione accessibile.NEL MIRINO –monitorano le prestazioni di, talento classe 2004 del Verona. Il giocatore marocchino, ma di passaporto francese, oggi si trova in Nazionale ma in questa Serie A ha già incantato le dirigenze di. Marotta e Ausilio potranno visionarlo da vicino sabato 23 alla ripresa del campionato, quando i nerazzurri saranno ospiti al Marcantonio Bentegodi, nel match della tredicesima giornata. Quanto al, sia Furlani che Moncada, si sono già attivati avviando i primi contatti con il suo entourage. La valutazione che ne fa il Verona è di 10 milioni di euro.e l’esse di: ecco chi potrebbe sostituireSOSTITUTO – Siacheseguonoper cambiare un po’ il proprio centrocampo.