WWE | Prevista la presenza di Cm Punk a Survivor Series

Dopo la sua assenza che si protrae fin dal RAW post Bad Blood, a termine della sua rivalità con Drew McIntyre vinta nell’hell in a cell match, il tanto atteso ritorno di Cmin WWE, secondo WrestleVotes, è previsto per2024. Secondo diversi rumors, l’apparizione più sensata sembrerebbe quella che prevede un faccia a faccia con il campione del mondo Gunther, dopo il suo match con Damien Priest.A prescindere dalla ragione per cuipossa essere a, la suaaumenterebbe lo star power generale dell’evento. Tuttavia i fan ritengono principalmente che la suain un match di midcard potrebbe non dare il giusto valore alla suae dunque un semplice confronto con il generale del ring potrebbe avere più senso.