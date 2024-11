Lettera43.it - Ue, maggioranza Ursula spaccata sulla deforestazione: i popolari votano con la destra

La strada per la nomina dei vicepresidenti della Commissione europea rischia di complicarsi ulteriormente dopo che la cosiddettacomposta dae Socialisti si èin Parlamento sul dossier. Il Ppe ha infatti votato con i Conservatori, i Patrioti e l’ultradell’Europa delle Nazioni Sovrane per rinviare l’attuazione della legge contro lacosì da consentire alle imprese di prepararsi meglio alle nuove regole, mentre Socialisti, Verdi e Sinistra si sono opposti. Spaccati i Liberali di Renew, con 29 esponenti che hanno votato a favore del testo finale e 21 contro. Il testo è passato con 371 voti favorevoli, 240 contrari e 30 astenuti.La nota dei Socialisti: «Delusi, passo indietro sugli impegni ambientali»«In coalizione con l’estrema, il Ppe ha indebolito le disposizioni chiave del regolamento Ue contro la», ha scritto il gruppo dei Socialisti in una nota, esprimendo «profonda delusione» per quello che considera un «significativo passo indietro per gli impegni ambientali dell’Ue».