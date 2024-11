Gaeta.it - Tyf: il software che rivoluziona la tracciabilità nell’agricoltura

Facebook WhatsAppTwitter Il settore agricolo sta attraversando una significativa trasformazione digitale grazie all’introduzione di strumenti innovativi. Tra queste novità, spicca Tyf, ovvero “Trace Your Flow”, unconcepito per migliorare la gestione delle aziende agricole. Fondato da Riccardo Zagaria e Cosimo Lepore, Tyf offre un periodo di prova gratuito di 60 giorni, sia per testare le sue funzionalità che per aiutare le aziende a capire come adattarsi a un mercato sempre più digitale.Cos’è Tyf e come funzionaTyf è nato dall’esigenza di snellire e digitalizzare i processi agricoli. Grazie a un team composto da agronomi e sviluppatori, questoconsente alle aziende di gestire l’intera filiera produttiva. La piattaforma permette di tracciare ogni fase del lavoro, dalla scelta dei terreni fino alla raccolta, passando per la preparazione del terreno, la semina, l’irrigazione e l’utilizzo di prodotti fitosanitari.