Sinner e Anna Kalinskaya in crisi? “Lei non è alle Atp Finals”

Possibile allontanamento amoroso per Jannik. La coppia più seguita del tennis potrebbe star passando un periodo di. Ad avanzare l’ipotesi, le voci dei media e l’assenza dellaa Torino, città in cui il tennista sta giocandoAtp.Aria ditra JannikUn bellissimo bacio durante gli US Open aveva fatto sognare i fan di Jannik, una delle coppie del tennis più seguite del momento.Una relazione che sembrava andare a gonfie vele ma che, a distanza di qualche mese, sembra vivere un momento di. In tanti si stanno chiedendo per quale motivo lanon sia a Torino a fare il tifo per il suo fidanzato durante le Atp. Un torneo importantissimo, in cui la sua assenza si sente forte e chiara.