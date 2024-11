Salute 4.0, pressione alta e diabete? Sarà un algoritmo a diagnosticarli

Leggi su Ildenaro.it

Un gesto che chiunque ha visto fare almeno una volta: il manicotto di tela stretto al braccio del paziente, il tubicino collegato a una pompetta che lo gonfia, la lancetta che comincia a muoversi su una specie di orologio, mentre una persona con uno stetoscopio alle orecchie ne legge i valori. E’ il rito della misurazione dellasanguigna, ma in un futuro non troppo lontano potrebbe essere archiviato, insieme all’iconico apparecchio, in gergo tecnico sfigmomanometro. Perché a dirci se abbiamo laci penserà l’Ai. Un team di scienziati giapponesi sembra infatti aver aperto questa strada, sviluppando un nuovo sistema di diagnosi ‘contactless’ che potrebbe funzionare anche per il. Il sistema – che combina unbrevettato basato sull’intelligenza artificiale con un video advelocità (durata 5-30 secondi) della pelle del viso e del palmo della mano – in uno studio preliminare è riuscito a rilevare se un soggetto soffriva di, esattamente come un misuratore di