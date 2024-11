Sport.quotidiano.net - Roma: Ranieri per ricostruire il rapporto di fiducia tra club e tifosi, ma sul futuro...

14 novembre 2024 - Sono servite alcune ore extra, ma alla fine è arrivata l'ufficialità. Lariparte da Claudio, richiamando il tecnico dal suo ritiro la scorsa estate per provare a riportare sulla linea di galleggiamento una squadra che invece sembra in balia delle onde fin dalla partenza del campionato. L'esperienza e il carisma del tecnico vincitore della Premier League con il Leicester ha il doppio merito di aggiungere esperienza in panchina: arriva in fatti un traghettatore esperto, nonché conoscitore dell'ambienteno; e quello di placare, almeno momentaneamente, le proteste di un tifo inferocito per l'avvio di stagione. Ecco il comunicato che annuncia l'ingaggio dell'ex Cagliari sulla panchina capitolina: "L’ASè lieta di annunciare che Claudioè il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.