Morta a 22 anni per rifarsi il naso Due medici indagati mancano i referti

Ventiduennedopo un intervento ala Roma,due. L’inchiesta procede spedita e il pm Erminio Amalio, che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo, dispone il sequestro dello studio medico all’Eur che Agata Margaret Spada aveva scelto grazie a un’inserzione sponsorizzata su Tik Tok. Gli investigatori sequestrano anche la cartella clinica all’ospedale Sant’Eugenio dove la ragazza era stata portata in gravissime condizioni ed è deceduta il 7 novembre, dopo tre giorni di agonia. La giovane, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, si era recata il 4 novembre nella Capitale per sottoporsi a un banale intervento di rinoplastica, spinta dalle promesse di una clinica molto attiva sui social che garantiva "interventi mini invasivi e senza cicatrici". Le indagini hanno subito messo in evidenza diverse irregolarità all’interno del centro medico, ora posto sottochiave dai Nas.