Mistermovie.it - Mister Movie | Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ballano nella prima foto di Die, My Love

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Le prime immagini di “Die, My”, il nuovo film thriller diretto da Lynne Ramsay, sono finalmente state rilasciate, lasciando intravedere un’opera intensa e drammatica. Il film, che è un adattamento del romanzo di Ariana Harwicz del 2017, vede protagonisti attori di primo piano comee LaKeith Stanfield, con un cast che include anche i talentuosi Sissy Spacek e Nick Nolte. In due delle primediffuse,appare in momenti di grande intensità, mentre un’altra immagine la mostra danzare con, catturando l’intimità e il conflitto che caratterizzano il loro rapporto nel film.“Die, My”: Prime Immagini del Thriller di Lynne Ramsay conSecondo le dichiarazioni di Deadline, “Die, My” è ambientato in una comunità rurale americana e si concentra sul personaggio interpretato da, una donna che vive il matrimonio in un crescendo di amore e follia.