Luca Argentero | Doc ha cambiato il modo in cui le persone mi guardano

Il sesto ospite del Podcast Èl’ospite della sesta puntata di “Stasera c’è Cattelan – Supernova“Il vodcast e podcast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Alessandro Cattelan.L’attore parla anche di un passato da tennista di discreto livello. “Il mio maestro di allora che tutt’oggi ringrazio mi disse, senza particolare cattiveria, ‘non sarai mai un campione’. Quando ti alleni 5 volte a settimana, fai tornei il weekend, e sacrifichi una buona parte della tua giovinezza, un bravo maestro ti dice basta. Io a 16 anni perdevo contro dei ragazzini di 14 anni che si vedeva che avevano un altro talento.”“E com’è stato il momento in cui ti hanno detto non sarai mai un campione?” chiede Cattelan.“Assolutamente traumatico!” ammette“ma infatti non mi ricordo l’ordine preciso delle cose però: mi ha detto questa cosa, racchetta buttata in un angolo, comprato motorino, feste!”.