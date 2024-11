Linkiesta.it - La mancata goccia che in Sicilia ha fatto traboccare il vaso delle proteste anti siccità

Alla fine l’acqua è arrivata, è arrivata davvero. Sotto forma più preziosa, quella di lacrima. Stille dagli occhi della signora Lucia, come la santa protettrice della vista. E sembra una MadonnaLacrime, la signora Lucia, casalinga, cinquantacinque anni, quando, tra i singhiozzi, dice una frase breve, semplice e lancinante: «Così non si può vivere». È unacentinaia di persone che hannouna qualcosa di inedito per la, isola restia da sempre a ogni forma di protesta organizzata, lasciare per un giorno la casa, la famiglia e il lavoro, e andare, da ogni angoloprovincene, a Palermo per un corteo dallo slogan più breve del mondo: «Acqua!». Con tanto di punto esclamativo. Non una parola in più, non un verbo. «Acqua! Acqua! Acqua!», hanno gridato come assetati questi cittadini attraversando le vie del centro di Palermo fino al palazzo della Regione.