Italia-Francia Under 21 Nunziata | Baldanzi e Zanotti out non vogliamo rischiare

Leggi su Sportface.it

“Non saranno della partita, che sono due giocatori importanti, ma nonridare i calciatori in buone condizioni alle società. Non hanno cose gravi ma preferisco farli riposare”. Lo ha detto il Ct della nazionale21, Carminealla vigilia dell’amichevole di Empoli contro i pari età della. Tra i giocatori a disposizione c’è Pafundi, che ha raggiunto Tirrenia dopo essere stato inizialmente convocato con la Nazionale20: “Simone è un ragazzo che ha grandissime qualità a livello tecnico, in questo periodo ha giocato poco per degli infortuni. Si sta riprendendo, ed è giusto che abbia una chance per poter essere in questo gruppo”, ha aggiunto.Sui prossimi avversari: “Laha tanto talento e una rosa molto ampia.