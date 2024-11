Lanazione.it - Il Pd di Scandicci verso il congresso. Sabato primo appuntamento a Vingone. Segretario: Calonaci per il dopo Francioli

Comincia l’iter congressuale per il Pd diche deve eleggere il nuovodalle 9,30 alla casa del Popolo dici sarà ilnel quale, annuncia il partito, "sarà condiviso con le iscritte e gli iscritti il percorso programmatico che porterà al". Vedremo se saranno avanzate anche le candidature per la segreteria in modo da avviare il dibattito. Al momento ci sarebbe un unico candidato in pectore, ovvero Niccolò, proposto dalla mozione Schlein., che lavora nella segreteria della vicesindaca fiorentina, Paola Galgani, è attivo anche nel consiglio direttivo della casa del popolo di. Era candidato anche alle ultime amministrative nella lista del Pd nel giugno scorso; è arrivato 14esimo su 24 candidati riportando 121 preferenze.