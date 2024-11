Lanazione.it - Il conguaglio sui rifiuti: "Ultimo ’regalo’ di Romizi"

Leggi su Lanazione.it

I conguagli sulla Tari stanno arrivando e non faranno certo piacere alle 85mila famiglie che li stanno ricevendo. Si tratta della "stangata" dell’anno scorso che venne poi rinviata per cause "tecniche" secondo il Comune, "per scelte politiche", secondo l’ooposizione dato che incombevano le elezioni. L’incremento medio alla fine per l’anno 2024 è del 6,59%. Per pagareilci sarà tempo fino al 2 dicembre. Le altre rate sono scadute il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre. Scaduta a metà giugno (il 16) la bolletta con la possibilità di pagare l’importo totale, che però non comprendeva l’aumento. Nella bolletta in arrivo, comunque, verranno indicate anche le rate non ancora saldate. I gruppi consiliari di maggioranza del centrosinistra a Palazzo dei Priori, però, avvertono i cittadini "che in questi giorni, i cittadini di Perugia stanno ricevendo in anticipo un poco gradito “regalo di Natale”, l’lascito della giunta: la quarta rata della Tari 2024, aumentata in seguito alle nuove tariffe approvate lo scorso aprile.